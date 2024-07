Stefano Pioli non sarà l'allenatore dell'Al-Ittihad. Quando tutto sembrava ormai delineato, la formazione araba ha deciso di fare un passo indietro e di cambiare il proprio obiettivo per la panchina. L'erede di Marcelo Gallardo sarà Laurent Blanc, ex difensore di Inter e Napoli ed ex ct della Nazionale francese. Secondo quanto rivelano alcune indiscrezioni, riporta Goal.com, Stefano Pioli non era un nome che metteva tutti d’accordo all'interno del club di Gedda, e per evitare problematiche interne allo spogliatoio si è deciso di andare su un'altra strada. Ricordiamo che il 7 agosto l'Al Ittihad sarà avversario dell'Inter in un'amichevole a Monza.

🚨🟡️ Laurent Blanc and Al Ittihad have agreed on two year contract valid until June 2026.



The agreement will also include an option to extend the deal until June 2027, one more season. pic.twitter.com/SiiXXl9wJg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!