In un'intervista rilasciata a 365scores, Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, garantisce che il giocatore non lascerà Liverpool a gennaio, malgrado il pochissimo spazio concessogli sin qui dal tecnico Arne Slot: "Il Napoli non ha negoziato un contratto con Chiesa nel periodo invernale, e il club non ha intenzione di fare a meno del giocatore. Il giocatore andrà avanti coi Reds e sta cercando l'opportunità per poter dire la sua nelle prossime settimane Questo è ciò che posso confermare ora".