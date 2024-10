Nonostante in estate si parlasse di un presunto interessamento dell'Inter, Albert Gudmundsson è rimasto promesso sposo della Fiorentina, a cui si è legato la scorsa estate, per parecchi mesi. A dirlo è Valerio Giuffrida, l'agente dell'islandese, nel corso di un'intervista a Tuttomercatoweb.com: "La Fiorentina ha fatto le sue avance già a gennaio, ma il Genoa non poteva permettersi di cederlo uscire a stagione in corso, andando a stravolgere equilibri che non avrebbe potuto sistemare - le parole del procuratore -. Anche lui non si sentiva di abbandonare una missione che non riteneva completamente compiuta. Quest’estate sia lui che il Genoa hanno avuto modo di metabolizzare questa separazione e le avance si sono trasformate in una corte sfrenata durata mesi. Retroscena ce ne sarebbero tanti, a partire dalle giornate di metà agosto passate a litigare tutti contro tutti perché sembrava che l’operazione, dopo l’uscita imprevista di Retegui non si riuscisse più a fare. Nel calcio c’è molto nervosismo e si discute tanto soprattutto in certi periodi dell’anno ma poi tutto rientra”.