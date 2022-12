Nonostante i tanti club alla finestra (anche l'Inter aveva fatto un sondaggio), Carlos Augusto e il Monza trattano per il rinnovo di contratto. La conferma arriva da Rafael Brandino , agente del difensore brasiliano intervistato da TMW: "Ad ottobre ho parlato con Galliani del rinnovo, ha fatto un’offerta direttamente a me e mi ha chiesto di fare la domiciliazione da un agente italiano molto vicino a lui. Il Monza ha fatto un’offerta.

Vogliono rinnovare per due anni in più oltre la scadenza. Ma l’adeguamento dello stipendio di cui avete scritto anche voi sulle colonne di TMW partirebbe dal 2024, questa cosa non ci trova d’accordo. Abbiamo parlato ieri con Galliani e ora aspettiamo l’anno nuovo per trovare l’accordo definitivo. Noi saremmo felici di rinnovare e rimanere ancora nel Monza".