Gustavo Ghezzi, agente argentino, parla ai microfoni di Tutto Mercato Web a proposito di Santino Andino, il giovane attaccante dato nelle scorse settimane nel mirino dell'Inter: "È un esterno d’attacco, sinistro. Un giocatore molto interessante. Pronto per i nerazzurri? Ha vent’anni, gioca in una squadra piccola: dipende dal progetto che c’è su di lui. Può rappresentare un investimento come fatto già con altri calciatori. Oggi giocare all’Inter è complicato”.

Nel frattempo, brillano diversi giocatori argentini come Santiago Castro del Bologna: "Lui sta facendo molto bene, come Benjamin Dominguez. Come Pellegrino, Tomas Palacios che può fare bene, i Fratelli Carboni. Tutti ragazzi giovani. Qui si affrettano i tempi. Ma sono talenti”.