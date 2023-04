Danilo Caravello, noto agente di calciatori, intervistato da Sportitalia.com pronostica quelle che possono essere le strategie di mercato dell'Inter per l'estate: "L'Inter sta dimostrando di avere una squadra importante sia nelle coppe europee che in Coppa Italia. Non lo sta facendo in campionato dove dopo essere partita bene ha avuto dei cali. Io credo che al di là di Milan Skriniar, che andrà via a parametro zero, un altro big possa essere sacrificato. A prescindere dalla eventuale qualificazione in Champions.

Denzel Dumfries o Marcelo Brozovic? Sembra che i papabili possano essere loro. Sono appetibili ed hanno valori adatti per fare cassa. E' chiaro che bisogna poi monitorare la situazione di un giovane importante come Alessandro Bastoni, non perché l'Inter lo voglia vendere a tutti i costi, ma perché se non si riesce a trovare una quadra economica sul contratto, la scadenza del 2024 appare sempre di più dietro l'angolo. Per non incappare in una nuova vicenda-Skriniar, sarebbero costretti a cederlo questa estate".