Mentre in Europa la questione continua a tenere banco, in attesa soprattutto del pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel continente africano il progetto Superlega si appresta a diventare operativo. Il presidente della CAF, la Federcalcio del Continente nero, Patrick Motsepe, ha lanciato quest'oggi nel corso dell'assemblea generale tenutast ad Arusha in Tanzania la Africa Super League, un torneo a 24 squadre che garantirà un montepremi da 100 milioni di dollari , oltre cinque volte di più dell'attuale Champions League africana. Ogni club partecipante nella stagione inaugurale della competizione transcontinentale riceverà inizialmente 2,5 milioni di dollari. per aiutare a finanziare la propria preparazione e partecipazione. La competizione dovrebbe iniziare nel 2023 e ha il sostegno della FIFA, a differenza del progetto del club della Super League europea dell'anno scorso. L'ufficialità dovrebbe arrivare mercoledì prossimo

"La Super League africana rappresenta la migliore del continente e abbiamo visto un grande appetito da parte degli investitori di essere coinvolti in questo progetto. Spiegheremo anche alle competizioni nazionali come questo influirà sulle loro partite. Alla fine, il futuro del calcio per club si basa sulla competitività commerciale. Il volto del calcio africano non sarà mai più lo stesso", ha detto Motsepe. Alla riunione dell'assemblea generale della CAF ha partecipato anche il presidente della FIFA Gianni Infantino, che Motsepe ha definito "un fratello africano con sede in Europa".