A poco meno di quarantotto ore dal big match tra Atalanta e Napoli, il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per una lunga intervista a tuttotondo, dove il neo campione d'Africa ha risposto in merito a diversi temi, partendo dal più importante per ogni partenopeo: Può essere l'anno giusto per lo Scudetto? "Spero" risponde sincero. "È vero che il 2022 è cominciato benissimo, anche per il Napoli, non solo per la nazionale. Ho vinto la Coppa d'Africa, ci siamo qualificati per il Mondiale e il Napoli è in corsa per lo Scudetto. Sarà una battaglia dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città, che è Napoli".