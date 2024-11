Intervistato da Sportmediaset, l'ex difensore del Napoli e oggi all'Al Hilal, Kalidou Koulibaly ha escluso un ritorno in Italia, promettendo eterna riconoscenza alla sua ex squadra, alla quale manda poi un augurio. "Sono davvero felice per il Napoli, spero di riuscire ad andare allo stadio a dicembre, quando il campionato saudita sarà in pausa. Non vedo l'ora, mi mancano tutti. Spero che gli azzurri vinceranno il campionato".