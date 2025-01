Presente a New York al lancio del tour del trofeo che sarà alzato a luglio 2025 dalla vincitrice del Mondiale per Club, Sami Khedira, ex centrocampista della Juve, racconta a DAZN le sue aspettative per la prima edizione del nuovo torneo: "Mi aspetto i migliori giocatori, i migliori club di tutto il mondo che giocheranno contro per la prima volta. Questo significa emozioni e passione. Capisco le lamentele di alcuni giocatori, ma penso che sarà una storia stroardinaria per il calcio".

Khedira si lancia poi in un pronostico sul miglior marcatore del torneo: "Penso che Erling Haaland sarà il capocannoniere. Il norvegese è una bestia, è un ragazzo così giovane e ha davvero voglia di segnare gol. Mi ha impressionato molto, è un bravo ragazzo".