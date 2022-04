La Juventus deve fare i conti col nuovo stop per il centrocampista brasiliano Arthur. Come riporta il club bianconero, durante l’allenamento di ieri l'ex Barcellona ha riportato un trauma contusivo–distorsivo della caviglia destra; gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno.