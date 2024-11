Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari a reti bianche di San Siro.

Come stai aiutando Thuram?

"Bisogna fare i complimenti al padre, Khephren e Marcus sono due ragazzi eccezionali. Credo che la Juve ha preso un grande giocatore, che darà una mano per tanti anni e mi piace anche come persona".

Più soddisfatti dopo il pari con l'Inter o dopo quello con il Milan?

"E' questione che l'altra partita porta emozioni incredibili. Però è meglio giocare una partita così equilibrata che stare sulle montagne russe. Meglio essere equilibrati e poi cercare di far gol".