Massimiliano Allegri si è concesso ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di misura della sua Juventus contro il Lecce nel match che ha aperto la sesta giornata di Serie A. "Era importante vincere oggi dopo una sconfitta arrivata in modo rocambolesco, con troppi errori singoli che difficilmente succedono. Il Lecce non ti succede, è arcigno e non era facile - le sue parole -. Eravamo partiti bene, non abbiamo concesso nulla e siamo stati equilibrati in campo. Poi abbiamo avuto la pazienza di sfruttare le occasioni create".

"Ci dicevano che eravamo l’antagonista dell’Inter, poi ci davano dei brocchi. Ci vuole più equilibrio e avere l’aiuto dei tifosi. Poi lavoriamo per migliorare tante cose. Avversari Scudetto? L’ho detto e ridetto, non mi nascondo. Inter, Milan e Napoli ad oggi sono più attrezzate per vincere il titolo. Sono squadre forti, noi abbiamo giocatori con poca esperienza. Però abbiamo giocatori che possono crescere, dopo il gol siamo cresciuti mentalmente", ha aggiunto Allegri.