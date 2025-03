Parlando ai microfoni del portale TuttoB.com, Leonardo Candellone, capitano della Juve Stabia, elegge quello che nella sua opinione è l'attaccante più forte della cadetteria: "Dico Andrea Adorante. Se parliamo di prima punta, sta dimostrando di essere un giocatore importante per la categoria. Per citarne altri, sicuramente Pio Esposito, giovane di grande prospettiva, e Pietro Iemmello, che in B è una certezza, oltre naturalmente a Domenico Berardi e Armand Laurienté, la carriera dei quali parla da sola”.