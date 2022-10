Risuona forte un campanello d’allarme alla Continassa per le condizioni di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo della Juventus aveva chiuso la scorsa stagione soffrendo di pubalgia e si era sottoposto all'operazione al termine del campionato. Difficilmente il classe 2000 recupererà per la sfida di Champions contro il Psg, in programma mercoledì prossimo, ed è a forte rischio la sua presenza per il Derby d’Italia con l’Inter della prossima settimana, evidenzia La Stampa. Il timore di una nuova pubalgia incombe nel momento forse più delicato della stagione bianconera.