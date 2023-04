Arrivato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sottolinea come i suoi uomini stiano provando a reagire alle grosse difficoltà di questo periodo: "Abbiamo preso gol al 93esimo con l'Inter, abbiamo preso gol al 96esimo contro il Napoli dopo che è successo quello che è successo. Abbiamo preso solo delle legnate da gennaio e quindi ogni tanto è normale avere delle difficoltà, però i ragazzi stanno facendo il massimo in una situazione non facile, dentro e fuori dal campo.

Con l'Inter abbiamo fatto male 25 minuti, poi abbiamo fatto il 62% di possesso palla, una cosa che piace a tutti. Siamo stati anche troppo bravi a rimanere in piedi con tutte queste cose".