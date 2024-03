Attraverso un messaggio apparso sul profilo X ufficiale, la FIFA ha chiarito che la Juventus si qualificherà al primo Mundial de Clubes del 2025, se la corsa di Napoli e Lazio si fermerà agli ottavi di Champions League. Secondo quanto filtra ufficialmente da Zurigo, quindi, i bianconeri non rischiano l'esclusione dal torneo per il fatto di essere stati squalificati in questa stagione dalle Coppe da parte della Uefa, l'appiglio a cui vorrebbe aggrapparsi il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis per vedere la sua squadra ammessa a spese proprio della Vecchia Signora.

🇮🇹 Italy @juventusfc will qualify for the FIFA Club World Cup 25™️ if @sscnapoli and @OfficialSSLazio fail to progress in Europe this month. pic.twitter.com/F6RPuhUgfa — FIFA (@FIFAcom) March 5, 2024