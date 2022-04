Ivan Juric torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita che vedrà protagonista il Torino in casa della Salernitana. "La sosta è servita per riflettere. Ci sono state problematiche, ma in queste otto partite abbiamo preso sei pali, subito quattro errori arbitrali e subito tre gol negli ultimi minuti: c'è da migliorare tanto, ma il calcio a volte è così - afferma il tecnico -. Per una squadra media, queste cose hanno spostato gli equilibri. C'è stato poco di molto negativo, ma i risultati sono questi. E non vedo nemmeno un calo dei giocatori, la vedo più così. Aina fuori dai titolari? Da quando è tornato dalla coppa d'Africa, non si allena bene. Avevamo fatto un lavoro con lui durante l'andata, aveva fatto una partita strepitosa contro l'Inter, poi non si è più allenato come prima. La scelta è questa, ma spero che alzi il livello perché ha doti"