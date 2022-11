Come da programma, Marcelo Brozovic oggi ha aumentato i giri del motore giocando 65' nell'amichevole vinta dalla Croazia contro l'Arabia Saudita. Una notizia che a una settimana dall'esordio al Mondiale contro il Marocco fa certamente felice il suo ct, Zlatko Dalic e, in generale, ogni tifoso dei Vatreni, compreso l'ex selezionatore Nikola Jurčević: "Sembra completamente pronto, è un giocatore di grande qualità ed esperienza, quello che dà stabilità alla squadra assieme a Modric - ha detto a Vecernji -. Questa partita gli è stata molto utile per ritrovare il ritmo e riassaggiare il campo".