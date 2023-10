L’ex portiere Julio Sergio, ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse, ha parlato di vari argomenti tra cui il ritorno di Romelu Lukaku al Meazza contro l'Inter e la lotta per lo Scudetto.

Lukaku sarà fischiatissimo dai tifosi dell’Inter quando, a fine mese, la Roma giocherà a San Siro: giusto così?

“Il tifo è passione: se non è un atto di violenza fisica o psicologica, fa tutto parte del gioco. I fischi ci stanno, assolutamente. Lukaku ha fatto molto bene all'Inter, certo, però i tifosi devono capire che le bandiere quasi non ci sono più. C'è stato Totti alla Roma, qui in Brasile c'è stato Rogerio Ceni al San Paolo: è difficile che un giocatore faccia una carriera intera nella stessa squadra, io ne conosco pochissimi. Al di là di tutto, speriamo che in quella gara possa andare tutto per il verso giusto”.

Inter o Milan: chi pensi che sia più forte tra le due, anche in ottica Scudetto?

“Il campionato è diverso dalle coppe: devi avere costanza e una rosa importante, perché i giocatori possono farsi male e ci sono gli imprevisti. Inoltre, non è detto che sarà una lotta solo tra queste due squadre, non escluderei qualcun altro più in alto per giocarsela con loro. Troppo presto, al momento, per dirlo”.