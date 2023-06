Debutta con una battuta Julio Cesar ai microfoni di Sport Mediaset a proposito dell'eventuale ricetta per sconfiggere Pep Guardiola: "Dobbiamo chiederlo a José Mourinho... A parte gli scherzi, penso che sarà una partita molto difficile, lo sappiamo tutti. Ma in gara secca l'Inter può farcela. Si parla di Manchester City favorito per quello che ha fatto vedere contro il Real Madrid, ma l'Inter arriva piena di fiducia e Simone Inzaghi ha preparato bene la partita per affrontare il City nei migliore dei modi.

André Onana il mio erede? Non mi piace dire queste cose, il mio erede è stato Samir Handanovic perché è arrivato dopo di me e ha fatto grandi cose, e continua a farle. Sono entrambi due grandissimi portieri. Il pronostico? Non mi piace farli, speriamo possa vincere l'Inter".