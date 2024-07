Intervistato da Onefootball, il difensore del Napoli ex Inter, Juan Jesus dopo la prima amichevole della stagione vinta contro l'Anaune ha parlato con fiducia nei confronti dell'annata che sta per iniziare. "Se mi piace la nuova maglia? È bella ma ci manca lo scudetto, è strano non vederlo più" ha ammesso a proposito dello stemma del Tricolore salutato dai partenopei, cucito quest'anno sulle maglie degli interisti.

E a proposito di Inter, l'ex difensore proprio della Beneamata avvisa la squadra di Inzaghi campione in carica: "Come detto, quest'anno sarà un anno importante, sarà molto bello. Ce la metteremo tutta come sempre, speriamo di rimediare il prima possibile".