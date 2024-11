Avvocato classe 1988 di Vila Nova de Famaliçao, Joao Pedro da Silva Pinheiro, arbitro della sezione di Braga, è il direttore di gara designato per Inter-RB Lipsia, valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League e in programma martedì sera a San Siro. Pinheiro, che in questa edizione del torneo ha già diretto due partite entrambe con formazioni italiane, ovvero Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3 del 2 ottobre e Aston Villa-Bologna 2-0 del 22 ottobre, non ha mai arbitrato i nerazzurri in carriera.

Con le italiane vanta altri due precedenti, uno col Milan in occasione della sconfitta contro il Rennes per 3-2 nell'ultima edizione di Europa League, e l'1-1 tra Juventus e Nantes sempre nell'Europa League 2022-2023.