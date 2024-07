"La squadra favorita è sicuramente l’Inter, non la mettiamo nemmeno in lizza perché è scontato". Parola di Jeda, ex attaccante brasiliano intervistato da CagliariNews24 per analizzare la stagione in arrivo e la griglia delle candidate al titolo: "È la detentrice attuale dello Scudetto. È la prima favorita: ha un organico di tutto valore, è una squadra che non svende nessuno, ma rinforza ulteriormente. È una squadra completa".

"Sono molto curioso di vedere la Juventus, il Milan e il Napoli - aggiunge -. Sono le tre squadre che metto sotto il gradino, tra quelle in grado di poter impensierire l’Inter. Sappiamo benissimo dei cambiamenti che ci sono stati in queste tre squadre, partendo dagli allenatori. Un po’ di stravolgimento dal mercato ci sarà ed è inevitabile che queste squadre punteranno a fare un campionato di vertice".