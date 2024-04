Il Derby di Milano si avvicina e uno degli scontri a distanza più interessanti sarà quello tra Theo Hernandez e Federico Dimarco. Un ex del ruolo come Marek Jankulovski spende parole al miele per i due esterni mancini di Milan e Inter: "Theo, come anche il terzino dell'Inter, sono due giocatori moderni, fondamentali, fanno tanti goal e difendono bene. I due terzini del Milan e dell'Inter sono fortissimi", dice il ceco nel corso di 'Cose di calcio', programma in onda su Cusano Italia TV.