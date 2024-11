L'ex calciatore e attuale dirigente sportivo Marek Jankulovski è intervenuto a 'Champions Lounge' - salottino di approfondimento calcistico in onda ogni giovedì sul canale Twitch dedicato - commentando l'attualità del calcio italiano nei suoi temi più attuali e caldi. Tra questi un confronto tra due top in quello che era il ruolo del ceco: "Fra Hernandez e Dimarco prendo Theo, ma ho letto la storia di Dimarco ed è molto bella. Voleva anche smettere e ha avuto i suoi giorni difficili. Anche mister Capello l'ha indicato come importante nel suo ruolo. È sempre puntuale, ha un'ottima corsa e fa anche bei gol. A me piace molto, è fortissimo se parliamo di terzini. Mi piace da vedere quando gioca, è completo e per l'Inter sulla fascia sinistra è fondamentale".