Bosko Jankovic, ex centrocampista del Genoa e dell'Hellas Verona, ha parlato a Il Secolo XIX del match del weekend tra le sue ex squadre schierandosi apertamente per i rossoblu: "Tiferò per il Grifone. Sono stato più a Genova che a Verona e il rossoblu mi è rimasto nel cuore un po’ di più anche se ho passato un bel periodo pure a Verona. Ma a Genova sono stato anche capitano, ho tanti amici e poi c’è Alberto Gilardino".

Genoa trascinato sin qui dai gol di Albert Gudmundsson, obiettivo caldo dell'Inter: "Di tutti i rossoblu è quello che quest’anno ha fatto meglio. Tecnicamente è molto bravo, ha un bel tiro, attacca e difende, fa gol e assist, è un giocatore moderno. Un po’ mi ricorda Dejan Stankovic, ma Deki era più difensivo".