Come va giudicato l’operato di Inzaghi all’Inter?

“Inzaghi sta facendo un lavoro eccezionale, ha ottenuto tre trofei da quando ha raccolto l’eredità di Conte. È rientrato tra le prime sedici squadre d’Europa e questo è importante se si considera la Spada di Damocle che pesa sulle spalle della società nerazzurra, ovvero il prestito di Oaktree che costringe l’Inter a fare i conti con una difficoltà economica importante. Inzaghi è uno specialista delle coppe nazionali.”

Come giudicare le situazioni Skriniar e Leao?

“Non credo che il Milan correrà il rischio di perdere Leao a parametro zero. In un modo o in un altro la situazione si risolverà in estate, anche perché un’offerta importante può sempre arrivare per un giocatore delle qualità di Leao. Su Skriniar il problema è legato al rifiuto dell’offerta del Paris Saint Germain in estate, evidentemente in casa Inter c’era la convinzione di poter rinnovare il contratto, invece adesso andrà via a zero. Skriniar comunque quando verrà chiamato in causa da Inzaghi risponderà al meglio dimostrando di essere il professionista che è.”