Ancora una bella vittoria dell'Italia Under 21 che dà continuità al bel successo per 7-0 contro San Marino andando a espugnare con un secco 3-0 il campo dei pari età della Norvegia.Tris azzurro firmato dal protagonista di serata Tommaso Baldanzi che scolpisce il tabellino al decimo minuto, al 72esimo e all’80esimo. Tra i migliori attori non protagonista ci sono anche gli ex Inter, Willy Gnonto e Giovanni Fabbian e autori rispettivamente del primo e del terzo assist. Partita satolla di conoscenze dei nerazzurri con Zanotti, Pirola, Fabbian, Gnonto, ex nerazzurri, e Pio Esposito (giocatore dell’Inter in prestito allo Spezia) dal primo minuto in campo e uscito al 57esimo in favore di Pisilli.