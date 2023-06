Terminata l'esperienza ai Mondiali in Argentina, il ct dell'Under 20 italiana Carmine Nunziata parla ai microfoni di Tutto Mercato Web tracciando un bilancio dell'esperienza e parlando di alcuni dei protagonisti del torneo che ha visto gli Azzurrini chiudere sconfitti in finale dall'Uruguay. A partire da colui che è stato nominato come miglior giocatore della manifestazione, vale a dire Cesare Casadei: "Capocannoniere del torneo? Cesare già di suo ha questa qualità negli inserimenti ed è stata sfruttata benissimo da parte sua. Poi c'è stato il grande lavoro dei suoi compagni e di tutta la squadra: se non hai un gioco, non hai tutte queste opportunità.

Sicuramente lui e Tommaso Baldanzi sono i più pronti per la Nazionale maggiore, anche perché hanno già accumulato una esperienza: Baldanzi ha giocato in Serie A, Casadei in Championship. E' questo a fare la differenza".