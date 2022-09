La partita era iniziata benissimo per la squadra di Alberto Bollini, avanti dopo due minuti grazie a un calcio di rigore trasformato da Samuele Vignato (Monza) e concesso dall'arbitro per un fallo di Smajic su Turco. Il pareggio della Bosnia ed Erzegovina lo ha siglato Sakota al 38', ma ancora Vignato e sempre dagli 11 metri (fallo, in questo caso, commesso da Pestic) ha riportato avanti gli Azzurrini. A complicare la vita all'Italia è stato Prskalo, che al 74' ha realizzato il 2-2, ma a due minuti dal 90' è stato Luis Hasa (Juventus), entrato cinque minuti prima al posto di Turco, a trovare la giocata che è valsa la vittoria alla Nazionale.

La Nazionale Under 19 si è tenuta aggrappata all'Europeo. A Rumia (Polonia), nella seconda sfida del Gruppo 5 della prima fase di qualificazione, gli Azzurrini hanno superato 3-2 la Bosnia ed Erzegovina, riscattando il ko all'esordio contro l'Estonia e guadagnandosi la possibilità di giocarsi l'accesso al Round 2 nel match decisivo in programma martedì alle ore 14 contro i polacchi padroni di casa.

"Il contraccolpo psicologico per la partita persa in quel modo con l'Estonia poteva farsi sentire, ma i ragazzi sono stati bravissimi a gestire questa gara, anch'essa caratterizzata da momenti difficili - le parole di Bollini -. La squadra ha dimostrato di essere gruppo, approcciando bene al match, poi nel finale di primo tempo abbiamo abbassato un po' il ritmo in fase di possesso palla e la Bosnia ne ha approfittato. Dopo il secondo pareggio ci saremmo potuti abbattere, invece il gol del 3-2 è un'enorme iniezione di fiducia in vista della partita contro la Polonia". Polonia che, nell'altra sfida del girone, nel pomeriggio ha battuto 2-0 l'Estonia.



Le prime due di ciascun girone (13 raggruppamenti) raggiungeranno il Portogallo testa di serie al turno elite nella primavera del 2023, insieme alla terza classificata che avrà ottenuto i risultati migliori contro le prime due del proprio girone. La fase finale si giocherà invece dal 3 al 16 luglio a Malta.