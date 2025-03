Ancora brutte notizie per Luciano Spalletti dall'infermeria azzurra. In vista della gara di ritorno del playoff di Nations League di domenica a Dortmund contro la Germania, il CT dell'Italia perde altri due elementi: salutano infatti la comitiva Riccardo Calafiori, che ieri è dovuto uscire dal campo a causa di una lesione al collaterale tra primo e secondo grado, e Andrea Cambiaso, che non ha recuperato completamente dal trauma alla caviglia sinistra accusato nel corso del match con la Fiorentina e proseguirà, quindi, le cure del caso con la Juventus.

Nel corso dell’allenamento odierno, invece, ha svolto la sessione completa di lavoro il calciatore Mattia Zaccagni, da considerarsi dunque disponibile per la partita del Signal Iduna Park.