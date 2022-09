Ottimi ascolti tv per la Nazionale italiana di calcio, che ieri sera a San Siro ha superato 1-0 l’Inghilterra con un gol di Giacomo Raspadori rimanendo in corsa per conquistare la qualificazione alla Final Four di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare 6.140.000 telespettatori e uno share del 30.9%, risultando il programma più seguito della prima serata televisiva.