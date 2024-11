La partita di Nations League tra Italia e Francia, in programma domenica 17 novembre a San Siro, chiuderà ‘Un Gol per la Ricerca’, la campagna di Fondazione AIRC dedicata ai tifosi del calcio promossa in collaborazione con FIGC, Lega Serie A, Enilive e AIA. Gli Azzurri raccolgono il testimone dai giocatori del Campionato della Serie A Enilive, scesi in campo per AIRC lo scorso week end. Durante la diretta della partita su Rai1, i giornalisti di Rai Sport inviteranno i telespettatori a donare per sostenere 6.000 ricercatrici e ricercatori al lavoro nei laboratori di oltre cento istituzioni in tutto il Paese per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

La squadra AIRC quest’anno conta su una formazione ancora più competitiva guidata da Gianluigi Buffon, il primo a indossare la nuova maglia con i colori della ricerca di Fondazione AIRC e dagli ambassador Francesco Acerbi, Lorenzo De Silvestri, Valentina Giacinti e Claudio Marchisio. Tutto il mondo del calcio - calciatori, allenatori, arbitri, media sportivi - invitano tifosi e appassionati a fare gol per rendere il cancro sempre più curabile donando al numero 45521 e su airc.it.