Tutto sommato è stato buono l'impatto di Francesco Acerbi con la nuova realtà interista. Accolto da mille polemiche e mugugni, l'ex difensore della Lazio ha saputo guadagnarsi minuti e considerazione da parte di Simone Inzaghi mettendo in seconda fila uno Stefan de Vrij il cui inizio di stagione è stato tutto fuorché indimenticabile. Ma per l'olandese pare avvicinarsi l'occasione buona per rilanciare le proprie quotazioni, visto che il tecnico nerazzurro ha esplicitato in conferenza stampa la tentazione di riconsegnargli un ruolo da titolare nella sfida contro Robert Lewandowski e soci: "Acerbi si è inserito molto bene, è un giocatore di qualità, ma non lascio indietro De Vrij che prima del mio arrivo ha fatto due anni molto bene. Domani ha tante possibilità di cominciare dall'inizio".