Suda, soffre, lotta e vince ancora l'Inter di Simone Inzaghi che al netto di difficoltà porta a casa un altro successo e continua il suo filotto positivo. L'allenatore nerazzurro, dopo aver analizzato il risultato ottenuto alle emittenti televisive, si presenta in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti al Franchi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vede analogie con la partita del Camp Nou?

"Assolutamente sì, siamo stati rimontati due volte. Poi abbiamo avuto quel momento dopo il rigore che ha riaperto la partita e l'abbiamo sentita. Però questa volta ci hanno recuperato due volte, il primo è stato rigore e il secondo eurogol di Ikoné, mentre sul terzo dovevamo essere più bravi perché perdiamo il duello con Milenkovic e perdiamo Jovic in area dopo che batte il pallone. Però la squadra ci ha creduto alla fine ha ottenuto una vittoria che è un grandissimo segnale per tutti noi. Mi porto via la reazione, l'esultanza finale con i tifosi. È un ottimo segnale".

C'è del lavoro dietro alla crescita di Barella in zona gol?

"Chiaramente Nicolò è cresciuto, ci sta dando una grande mano e la sua crescita, insieme a quella dei suoi compagni, per noi è importantissimo. L'anno scorso faceva tantissimi assist, era in graduatoria molto alta come lo è ora per i gol: oggi poteva farne un altro dopo una discesa. Deve continuare così, devono tutti continuare a giocare in questo modo e Barella è uno di questi".