"Credo ancora allo scudetto". Simone Inzaghi non ha dubbi e, durante la conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia del big match di San Siro tra Inter e Napoli, ha parlato anche della possibile rimonta scudetto dopo la ripartenza del campionato italiano. "Mancano 23 partite alla fine, tanti punti in palio e l'Inter come le altre che stanno inseguendo hanno tutti la voglia di recuperare terreno contro un avversario che è la migliore in Europa - le sue parole -. Complimenti a loro, all'allenatore, ai giocatori, alla società ma tutte abbiamo la speranza di accorciare. Passa tutto dal campo, siamo un gruppo unito con tifosi straordinari che vuole vincere tutte le partite senza guardare le assenze".