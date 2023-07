Nel corso della conferenza stampa che ha dato ufficialmente il via alla stagione nerazzurra, Simone Inzaghi ha parlato anche del suo futuro. Il contratto del tecnico nerazzurro è in scadenza nel 2024. "Ne abbiamo parlato, la società conosce il mio pensiero. Ora penso al campo il presidente sa cosa penso e sono sereno", le sue parole.

"Erano anni che all'Inter un allenatore non rimaneva più di tre anni, grazie alla società, ai giocatori, è un grande orgoglio - ha aggiunto -. Ogni anno abbiamo grandi sfide davanti. Il percorso nelle coppe è stato perfetto, abbiamo perso una partita in due anni, la partita col Liverpool e la finale di Istanbul. In campionato siamo arrivati secondi e poi terzi, possiamo migliorare e fare meglio".