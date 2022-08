Mister Simone Inzaghi si presenta anche ai microfoni di Inter Tv al termine della vittoria 3-0 contro lo Spezia, queste le sue parole: "Abbiamo fatto una partita seria, organizzata, contro un avversario in salute e ci godiamo questo successo, ora speriamo di prepararci bene per la partita di venerdì con la Lazio. Gli ataccanti devono ceercarsi, stasera sono stati bravi sia Lautaro e Lukaku sia Dzeko e Correa, sono contento e soddisfatto. Di volta in volta chiaramente dovrò scegliere l'undici migliore e cercherò di farlo nel migliore dei modi. Bellissimo anche ritrovare questo pubblico, nei primi 15-20 minuti eravamo contratti, sentivamo un po' la pressione di San Siro, abbiamo visto tanti tifosi in strada e volevamo regalargli una bella vittoria, vogliamo dargli sempre soddisfazioni".