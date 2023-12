Dopo l'analisi fatta in conferenza stampa, Simone Inzaghi presenta l'ultima sfida dei gironi di Champions League contro la Real Sociedad, in programma per domani sera, anche a Sky Sport: "La Real Sociedad è un'ottima squadra come ci siamo già accorti nella preparazione della gara d'andata, poi abbiamo toccato con mano durante il match. Loro hanno continuità e sono una squadra ben allenata con ottimi giocatori di qualità. Dovremo fare un'ottima gara".

Inter che mette un tassello in più ogni partita. Quante sicurezze ti porti? Il risultato di domani dipende dall'Inter?

"Chiaramente. Dovremo avere lo stesso atteggiamento che stiamo tenendo sempre sapendo che di fronte avremo una grande squadra, imbattuta in Champions e che in campionato ne ha perse soltanto tre. Ha già fatto ventitré partite stagionali, è un avversario da affrontare nel migliore dei modi".

L'importanza di finire primi?

"Per prima cosa per il prestigio che dà a società e tifosi, poi chiaramente per il sorteggio, arrivando primi abbiamo l'opportunità di giocare in casa la seconda gara e di avere un sorteggio più abbordabile".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!