Dopo Hakan Calhanoglu, tocca a Simone Inzaghi presentarsi in postazione Sky Sport per una prima analisi del match di Champions League col Benfica. Match che si ripropone dopo il quarto di finale dell'ultima edizione: "Abbiamo affrontato il Benfica l'anno scorso e allenatore e principi di gioco sono rimasti gli stessi: un'ottima squadra, intensa, che copre il campo molto bene. Una squadra europea che ha già vinto quasi tutte le partite, ci vorrà un'ottima Inter".

Servirà più cattiveria domani, che approccio ti aspetti?

"Un ottimo approccio, dovremo essere intensi perché loro lo sono; coprono ogni parte del campo molto bene. Dovremo anche essere intelligenti nel vivere i momenti, l'anno scorso il Benfica aveva un ottimo palleggio quindi servirà leggere bene i momenti del match".

Sarà importante qualificarsi in anticipo visto il calendario serrato?

"Quello aiuterebbe, ma sappiamo che la Champions è difficilissima. Il girone è molto equilibrato e dovremo fare molto bene le partite in casa per poi provare a farlo nelle altre due trasferte".