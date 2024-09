"È una vittoria che volevamo" ha detto Simone Inzaghi a Inter TV, immediatamente dopo la sofferta vittoria ottenuta a Udine: "Sono molto contento della prova che hanno fatto i ragazzi. Abbiamo avuto due approcci molto, molto buoni, in tutti e due i tempi, l’unico rammarico è non aver fatto qualche gol in più sia nel primo che nel secondo tempo e poi, sappiamo che le partite di Serie A sono tutte difficili, abbiamo dovuto soffrire. La squadra è dovuta rimanere concentrata però avevano fatto quattro giorni ottimi ed ero sicuro che avrebbero fatto un’ottima gara e così è stato".



Oggi ha mischiato le carte:

"Sì, perché ho la fortuna di avere giocatori così. Il ruolo congeniale a Stefan è centrale, ma ho voluto provarlo come lo usa anche l'Olanda. I ragazzi sono stati bravi e sono contento. Chiaramente abbiamo subito due gol e dovremo correggere qualcosa che andremo a analizzare”.

Su Lautaro:

"Ha lavorato molto bene. Un attaccante deve preoccuparsi quando non ha le occasioni, e le ha sempre avute, anche settimana scorsa. Sono contento per lui e per tutti gli altri, penso anche a Frattesi per il gol o a gli altri compagni per la prestazione in generale, perché ne avevamo bisogno. Venivamo da una sconfitta, ma la squadra aveva giocato benissimo come piace a me".

È una ripartenza?

"Assolutamente. Questo campionato sta creando delle insidie a tutti e dobbiamo farci trovare pronti con tutti".

