C'è anche Simone Inzaghi tra i protagonisti chiamati ad analizzare a caldo Inter-Barcellona ai microfoni di InterTV: "Abbiamo fatto una gara di corsa e determinazione che ci voleva, l’avversario era fortissimo e difficile da affrontare", esordisce l'allenatore nerazzurro.

Avete concesso poco e portato a casa un clean sheet: un bel segnale.

"Sì è un bel segnale. Nel secondo tempo eravamo in un momento in cui ci siamo abbassati e abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio in ripartenza, facendolo bene avremmo potuto fare il secondo gol".