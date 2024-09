Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così ai microfoni di Inter TV il match pareggiato oggi per 0-0 in casa del Manchester City: “Abbiamo avuto tante situazioni, ma non dimentichiamo che giocavamo contro il Manchester City. Abbiamo rischiato qualcosina, ma ho visto una prova di carattere. Abbiamo avuto tre occasioni clamorose che dovevamo sfruttare meglio, ma ai ragazzi non posso dire nulla. È mancato solo il gol, insieme è stata la nostra parole chiave in questi tre anni di lavoro e speriamo continui così

Zielinski?

“È un giocatore che abbiamo voluto fortemente, ci darà una grossa mano”.

Ora il derby.

“Ci stiamo già lavorando, i ragazzi che non hanno giocato sono già in campo perché abbiamo programmato un lavoro particolare. Sappiamo che è una gara importantissima”.