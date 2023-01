Brutta battuta d’arresto per l’Inter che cade in casa contro l’Empoli, complice anche l’espulsione di Milan Skriniar nel primo tempo. A fine gara è il tecnico Simone Inzaghi ad analizzare il match ai microfoni di Inter TV: "Non abbiamo approcciato come sempre e la partita era lunga. Poi c'è stata l'espulsione che ha complicato i nostri piani, non abbiamo potuto fare i cambi che volevamo. Poi la stavamo gestendo bene, ma nel momento migliore in cui eravamo in controllo abbiamo preso un gol in ripartenza”.