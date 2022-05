L'Inter vince per 3-0 contro la Sampdoria concludendo in bellezza un'ottima annata che non basta a raggiungere l'ultimo step che avrebbe reso il percorso dei nerazzurri straordinario come ammette Simone Inzaghi a Inter TV a fine gara. Di seguito le sue parole.

C’è una partita che rigiocherebbe?

“Questa cosa l’ho detta un paio di conferenze fa. Ho rammarico per la partita con il Liverpool perché per come era stata interpretata meritava un risultato diverso. Tornando al campionato, vedo i numeri e dico che nelle ultime trenta partite abbiamo fatto tre punti in più del Milan, probabilmente nelle prime otto, quei sette punti di distacco iniziali ci hanno penalizzato in questo finale".