Primo obiettivo stagionale centrato. Non era semplice, come valuta i suoi ragazzi? Chiedono i colleghi di Inter TV a Simone Inzaghi dopo aver centrato gli ottavi di finale di Champions League. "Fatto benissimo - risponde soddisfatto e orgoglioso il piacentino -. Partita seria e organizzata, sapevano cosa ci giocavamo e bisogna fargli i complimenti perché abbiamo fatto un girone incredibile con due squadre fortissime. Primo obiettivo stagionale centrato con tantissima voglia e ci deve dare grandissima autostima per le prossime partite. Oggi è giusto goderci una serata del genere davanti ai nostri tifosi ma da domani bisogna già pensare a sabato".

Gara che presentava dei rischi invece avete subito messo le cose in chiaro.

"Sì. Era una partita in cui avevamo tutto da perdere perché si dava per scontato ma sappiamo che tutte le partite in Champions sono da affrontare nel migliore dei modi ma c’è da fare un plauso ai ragazzi come dicevo prima. Hanno fatto una grande gara".