Dopo il triplice fischio della Dacia Arena, Simone Inzaghi si presenta davanti ai microfoni di Inter TV per analizzare a caldo Udinese-Inter: "I ragazzi sono stati bravi, grande prova di personalità e carattere - dice il tecnico nerazzurro -. Era una partita difficile contro un avversario in salute, bisogna fare i complimenti. Questo campo era veramente ostico, ma i ragazzi sono stati bravi. Adesso andiamo avanti e guardiamo una partita alla volta, dobbiamo essere bravi passo per passo".