Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi analizza ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi per 2-0 sul campo del Cagliari: "I ragazzi sono stati molto bravi, avevo chiesto una partita seria, concentrata. Hanno approcciato subito nel migliore dei modi contro una squadra che aveva fatto molto bene all'esordio, sono molto soddisfatto".

Era importante una prova così lontano da San Siro.

"Assolutamente sì, è normale che si sia tutti all'inizio. Veniamo da una buona preparazione, i ragazzi stanno lavorando bene giornalmente. Sappiamo che il percorso è lungo e impegnativo ma sono importanti le due vittorie".

Avete messo in pratica il lavoro fatto in settimana.

"Abbiamo fatto una fase di non possesso molto buona, abbiamo toccato bene sia centralmente che sulle fasce, i ragazzi mi sono piaciuti molto".

Come valuta la prestazione dei due attaccanti?

"Sono stati bravi, è stato bravo anche Arnautovic quando è entrato. Hanno fatto un'ottima gara, devono continuare a lavorare in questo modo. Aspettiamo Sanchez che è arrivato da poco e domenica sarà disponibile, ha lavorato molto bene in questi primi giorni per noi".

Una menzione speciale per Dumfries.

"È stato bravissimo, in queste partite hanno iniziato Denzel e Dimarco, sono entrati bene anche Carlops Augusto e Cuadrado. Li alternerò molto perché abbiamo tante partite da qui alla fine, spero di averli tutti in buone condizioni fino alla fine".

Si sono viste già delle buone alchimie.

"È chiaro che quest'anno abbiamo cambiato diversi giocatori quindi serve un po' di tempo per trovare alcune sinergie. I ragazzi si stanno impegnando molto, dobbiamo guardare alla prossima e continuare al meglio possibile":