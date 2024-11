Inter-Venezia sarà una partita speciale per gli Inter Club, per i quali si preannuncia una stagione ancora da record con un’altissima percentuale di rinnovi e con un’espansione sempre più globale. Il carattere internazionale del progetto è certificato da ben nove nuovi Inter Club già aperti all’estero che si aggiungono agli oltre 1050 sparsi in tutti e 5 i continenti..

Stasera, San Siro aprirà loro le porte per un walk-about dello stadio per tutti gli iscritti presenti che avranno la possibilità di portarsi a casa uno scatto con la Coppa del ventesimo scudetto. Spazio poi ad una serie di attivazioni organizzate dal pre al post partita che permetteranno ad alcuni soci di vivere la sfida da un punto esclusivo.